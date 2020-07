Non accetta la separazione dalla moglie, litiga col figlio e tenta il suicidio: salvato dalla polizia (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAveva deciso di porre fine alla sua vita gettandosi nel lago di Telese Terme il 58enne del posto individuato nella serata di ieri dagli uomini della Volante del Commissariato di Telese Terme mentre stava per lanciarsi in acqua. L’uomo, dopo aver avuto una discussione con uno dei suoi figli nel corso del pomeriggio, aveva manifestato i suoi intenti suicidari con un messaggio ad un conoscente che immediatamente ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato, giunti sul posto unitamente a personale sanitario e ai Vigili del Fuoco, si sono lentamente e con estrema cautela avvicinati alla persona che stava per lasciarsi andare in acqua, ponendo in essere nel contempo una costante opera di persuasione per convincerla a non commettere l’estremo gesto. Nonostante l’iniziale rifiuto di avere qualsiasi contatto, le ... Leggi su anteprima24

Puledrachic : @mustntrunaw4y Sarah ma cosa ha scritto? È per caso quella bionda che fa medicina? Perché a me ogni tanto accetta l… - je0ngHanyoo : RT @acosmogon: Queste letteralmente vivono insieme e si comportano così quando una accetta di fare la live instagram insieme vedete che non… - Miara232 : Vabbè raga ma andatevene a fanculo ma questo non sa manco recitare la sua fortuna è che è carino e interpreta un ra… - acosmogon : Queste letteralmente vivono insieme e si comportano così quando una accetta di fare la live instagram insieme vedet… - MA_STAT_A_CAS : @saponepermani Non lo accetta??? -

Ultime Notizie dalla rete : Non accetta Bonus vacanze. Cosa sta succedendo. Chi lo accetta e chi no Proiezioni di Borsa Multa da 900 euro per aver guidato a 703 chilometri orari. Ma qualcosa non torna

Certo non fa piacere a nessuno vedersi recapitare a casa una multa per eccesso di velocità. Ma in questo caso una risata deve essere sicuramente apparsa sul viso della giovane che ha letto il verbale ...

La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini massacra Matano? Retroscena: nella replica, la firma che non si è vista

Un tempo certi compagni di viaggio viaggiavano, capivano di aver fatto una cappellata ad aver accettato l'idea di partire insieme, giuravano tra sé e sé che mai più nella vita avrebbero ripetuto l'imp ...

Certo non fa piacere a nessuno vedersi recapitare a casa una multa per eccesso di velocità. Ma in questo caso una risata deve essere sicuramente apparsa sul viso della giovane che ha letto il verbale ...Un tempo certi compagni di viaggio viaggiavano, capivano di aver fatto una cappellata ad aver accettato l'idea di partire insieme, giuravano tra sé e sé che mai più nella vita avrebbero ripetuto l'imp ...