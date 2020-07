Napoli-Roma 2-1: decide Insigne, aggancio al 5º posto Inter ko. Conte: «Non siamo una grande squadra» (Di domenica 5 luglio 2020) Fonseca cambia modulo e giocatori e trova una risposta convincente, Mkhitaryan risponde a Callejon ma non basta. Dopo sei mesi si rivede Zaniolo Leggi su corriere

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - Salvato95551627 : RT @SarnaDario: Il Napoli vince e conquista il quinto posto. Successo meritato perché voluto di più,contro una #Roma sì in crisi ma sempre… - cn1926it : #Insigne, tre gol e due assist nelle ultime sei sfide contro la #Roma -