Michele Rosiello è Alessandro – Chi è? – L'Isola di Pietro

Michele Rosiello è Alessandro Ferras ne L'Isola di Pietro, la fortunata fiction di Canale 5. Ha un legame molto particolare con la famiglia Sereni, che conosce fin dai tempi della gioventù. In particolare con Elena (Chiara Baschetti), la figlia del protagonista, con cui in passato ha avuto un'intensa storia d'amore. Alessandro scoprirà tra l'altro di essere padre di un'adolescente, ma solo quando la sua ex fidanzata realizzerà la verità sulla nascita della figlia. Nonostante la rottura avvenuta anni prima, Alessandro riuscirà a riconquistare il suo vecchio amore.

Michele Rosiello è Alessandro Ferras – La scheda

Alessandro è un vicequestore di Carloforte e anche per questo motivo si ritroverà presto a lavorare gomito a gomito con l'ex fidanzata. Per i due non sarà semplice ...

