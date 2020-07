Messa oggi in tv domenica 5 luglio con Papa Francesco su Rai Uno: canale e orario (Di domenica 5 luglio 2020) Il programma della Santa Messa celebrata da Papa Francesco su Rai Uno per la mattinata di oggi domenica 5 luglio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Il pontefice celebrerà la Messa nella Chiesa di San Francesco a Ripa. Sono comunque tante le occasioni per seguire la Santa Messa in tv e streaming nei vari canali. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus Leggi su sportface

