Mario Rui: “Quinto posto? E’ ancora tutto aperto” (Di domenica 5 luglio 2020) Poco prima di Napoli-Roma ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il terzino del Napoli, Mario Rui. Gattuso ha trovato i contenuti giusti per farvi reagire? “Sì abbiamo parlato di ciò che non è andato, anche se la partita non credo sia stata da buttare. Dobbiamo cercare di riproporre ciò che abbiamo fatto di buono anche stasera”. Il quinto posto è raggiungibile? “Credo sia ancora tutto aperto, ce la possiamo giocare fino alla fine”. L'articolo Mario Rui: “Quinto posto? E’ ancora tutto aperto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

