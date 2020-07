Juventus, non solo Buffon: Bonucci festeggia il suo record (Di domenica 5 luglio 2020) Nella Juventus che vince il derby contro il Torino non c'è solo Buffon a festeggiare un record o un'occasione speciale. Anche Leonardo Bonucci, centrale difensivo bianconero, ha potuto dire la sua scendendo in campo contro i granata per quella che è stata la sua 400esima presenza con la Vecchia Signora.Bonucci: 400 volte Juventuscaption id="attachment 986961" align="alignnone" width="417" Bonucci (getty images)/captionAttraverso il proprio profilo Instagram, il difensore della Juventus ha voluto celebrare la sua 400esima presenza in maglia bianconera ottenuta nel derby vinto contro il Torino. Bonucci ha infatti scritto un lungo messaggio: "Per 400 volte ho indossato questa Maglia su un campo di calcio. Per 400 volte ho sudato e dato tutto quello che avevo per questa Maglia. Per 400 volte ho sentito il vostro sostegno spingermi ad essere migliore. Per 400 volte ... Leggi su itasportpress

