Indipendence Day, l’omaggio di Andrea Bocelli agli Stati Uniti: canta l’inno di Mameli dal salotto di casa (Di domenica 5 luglio 2020) L’ambasciata italiana negli Stati Uniti celebra l’Indipendence Day del 4 luglio. Con l’emergenza Covid le celebrazioni si sono svolte in maniera inusuale, online, ma non sono mancati gli ospiti illustri a partire da Robert De Niro e Andrea Bocelli. Il cantante ha omaggiato gli Usa intonando l‘Inno di Mameli. L'articolo Indipendence Day, l’omaggio di Andrea Bocelli agli Stati Uniti: canta l’inno di Mameli dal salotto di casa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

