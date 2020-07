Il fashion e-shop di Snapchat è un successo (Di domenica 5 luglio 2020) Dai trucchi alle scarpe, il fashion e-shop di Snapchat è un successo: attraverso l’Augmented Reality (AR) sarà possibile “provare” i prodotti Creata nel 2011 da tre studenti dell’Università di Stantford, Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, Snapchat si caratterizza per la cancellazione automatica di foto e video una volta visualizzati dagli utenti Così come… L'articolo Il fashion e-shop di Snapchat è un successo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : fashion shop Dai trucchi alle scarpe il fashion e-shop di Snapchat è un successo Diregiovani Elisa Taviti, gioielli dal cuore toscano

Si dice che dai periodi di crisi nascano nuove opportunità. E di sicuro Elisa Taviti, intraprendente digital creator e influencer, durante il confinamento imposto dall’emergenza Covid non è stata con ...

Le boutique stagionali di Prada ci lasciano ritrovare la Dolce Vita

I verdi marzapane, i rossi Alkermes, i gialli savoiardo. I colori assomigliano a quelli che si possono scorgere puntando con gli occhi, il cuore, i polpastrelli e la gola una vetrinetta della piccola ...

