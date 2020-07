Genoa, Pinamonti: «Rigore? Ho rischiato di mandarla in curva» (Di domenica 5 luglio 2020) Andrea Pinamonti ha commentato il pareggio ottenuto all’ultimo respiro contro l’Udinese: le parole dell’attaccante del Genoa Andrea Pinamonti, autore del gol del pareggio del Genoa contro l’Udinese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblù. «Ho rischiato di mandare in curva la ribattuta del portiere, diciamo che è andata bene. È stata dura recuperare il doppio svantaggio, però ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Abbiamo dato fondo al nostro carattere, contro un’avversaria in lotta come noi per allontanarsi dalla zona calda. Siamo un gruppo unito e lo abbiamo dimostrato. Il gol? Lo dedico alla mia fidanzata, ogni promessa è debita. Sono felice per me e i compagni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

