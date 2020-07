“Dillo che sono figo”, “A me piacciono le donne, e poi sei alto ca**o…”: il botta e risposta tra Ramazzotti e Pago (Di domenica 5 luglio 2020) Eros Ramazzotti e Pago sono amici, o almeno così pare a vederli scherzare nel filmato che sta girando in rete. I due si sono trovati a passare del tempo insieme, single entrambi e con una discreta voglia di scherzare. In un filmato Eros inizia a lodare il collega in quello che sembra un “annuncio matrimoniale” per le fan: “Questo è un bravo ragazzo, sembra un po’ così… ma è un bravo ragazzo”. Pago allora ride e ribatte: “Dillo che sono un figo”. E qui Eros risponde lasciando nel dubbio gli spettatori: “No io non lo so… mi piacciono le donne… poi sei alto ca**o, di solito…”. Cosa avrà voluto dire con quel “e poi sei alto”? Visualizza questo post su Instagram #erosramazzotti #pago entrambi vagabondi per amore #gossipetv Un post ... Leggi su ilfattoquotidiano

