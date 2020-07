Charlie Sheen, non fuma da un anno: “vorrei non aver mai iniziato” (Di domenica 5 luglio 2020) Charlie Sheen ha festeggiato un anno senza sigaretta, l'attore lo scorso dicembre aveva festeggiato due anni di sobrieta: ecco quale è stata la molla che ha fatto scattare la scelta di disintossicarsi. Charlie Sheen ha festeggiato il suo Independence Day dalle sigarette: l'attore ha smesso di fumare da un anno ed è sobrio da circa trenta mesi, e in un post su Twitter ha scritto che vorrebbe non aver mai iniziato. Charlie Sheen passo dopo passo sta cercando di sconfiggere la lotta contro l'alcolismo ed il tabagismo che hanno danneggiato la sua immagine e la sua salute. Ieri nel giorno in cui gli Stati Uniti festeggiavano l'Independence Day, Charlie Sheen ha celebrato il suo primo anno senza fumo. La schiavitù dalla sigaretta è dura da vincere ma Sheen ha intenzione di combattere ... Leggi su movieplayer

Charlie Sheen passo dopo passo sta cercando di sconfiggere la lotta contro l'alcolismo ed il tabagismo che hanno danneggiato la sua immagine e la sua salute. Ieri nel giorno in cui gli Stati Uniti fes ...

