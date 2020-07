Bonus bici, la piattaforma ancora non c'è: rimborsi fermi (Di domenica 5 luglio 2020) Uno stanziamento sicuro di 120 milioni già previsto nel Decreto Rilancio, ai quali si aggiungeranno quasi ceramente altri 70 milioni e forse ancora altri 10 per portare il totale a 200 milioni. A tanto... Leggi su feedpress.me

Congedo speciale da sfruttare per un mese in più, fino a fine agosto. E contratti a termine che saranno prorogati «automaticamente» di tutto il tempo in cui le attività sono state sospese causa Covid.

Uno stanziamento sicuro di 120 milioni già previsto nel Decreto Rilancio, ai quali si aggiungeranno quasi ceramente altri 70 milioni e forse ancora altri 10 per portare il totale a 200 milioni. A tant ...

Congedo speciale da sfruttare per un mese in più, fino a fine agosto. E contratti a termine che saranno prorogati «automaticamente» di tutto il tempo in cui le attività sono state sospese causa Covid. Uno stanziamento sicuro di 120 milioni già previsto nel Decreto Rilancio, ai quali si aggiungeranno quasi ceramente altri 70 milioni e forse ancora altri 10 per portare il totale a 200 milioni. A tant ...