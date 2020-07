Asia Argento, frecciatina per X Factor e “grazie” a Barbara d’Urso: “Ero finita…” (Di domenica 5 luglio 2020) Asia Argento tra le pagine de Il Fatto Quotidiano ha lanciato una frecciatina ad X Factor ringraziando Barbara d’Urso per il sostegno ricevuto durante uno dei momenti più particolari e difficili della sua vita, con il caso Weinstein da affrontare e portare avanti nonostante le ingiuste critiche e le numerose polemiche. Asia Argento, frecciatina ad... L'articolo Asia Argento, frecciatina per X Factor e “grazie” a Barbara d’Urso: “Ero finita…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Asia Argento, frecciatina per X Factor e ringraziamenti a Barbara d’Urso: “Ero finita…” - infoitcultura : Asia Argento, le ultime terrificanti rivelazioni: 'Stuprata a 21 anni, per salvarmi da Weinstein mi chiusi nell'arm… - StrunzTruppen : Asia Argento: 'Stuprata a 21 anni, per salvarmi da Weinstein mi chiusi nell'armadio' +++ Gli toglierei lo stupro,… - mauro40981997 : poi dicono che non è vero.... Asia Argento con un giovane amico. Poi scocca la scintilla e... - flaviamauro1 : @chiaraepoi Modello Asia Argento! -