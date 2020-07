Anticipazioni Il Segreto sabato 11 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) sabato 11 luglio 2020 – Raimundo subisce un’aggressione: Emilia è disperata non appena scopre che suo padre è stato aggredito da alcuni uomini. Così lo invita a denunciare l’accaduto ma lui si rifiuta perchè sa benissimo chi è il mandante. Insomma secondo Raimundo questo è il risultato per non aver pagato quanto voleva la Montenegro. E’ inutile opporsi secondo l’uomo bisogna dare alla donna quello che chiede o altrimenti non li lasceranno mai in pace. Secondo Emilia però la rassegnazione di suo padre è solo un paravento. In realtà sta nascondendo qualcosa sotto….una vendetta? L'articolo Anticipazioni Il Segreto sabato 11 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

