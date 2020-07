A settembre Alitalia raddoppia i voli a Reggio Calabria (Di domenica 5 luglio 2020) Dal 2 settembre Alitalia raddoppia i voli a Reggio Calabria: lo ha stabilito l’intesa raggiunta con Sacal (società aeroporti calabresi) Dal 2 settembre Alitalia raddoppiera’ i voli nella tratta Reggio Calabria-Roma. Lo ha stabilito l’intesa raggiunta con Sacal (societa’ aeroporti calabresi) che ha annunciato il ripristino del volo mattutino Reggio Calabria-Roma delle 6:35 con ritorno alle 21:35.… L'articolo A settembre Alitalia raddoppia i voli a Reggio Calabria Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

