159 milioni di sterline per…retrocedere. Il clamoroso fallimento di una squadra di Premier (Di domenica 5 luglio 2020) Sette vittorie, sei pareggi e 20 sconfitte. È questo il ruolino di marcia dell'Aston Villa in campionato e a 6 giornate dal termine i "Clarets" si trovano ad un passo dalla retrocessione in Championship. Potrebbe essere un risultato normale per una squadra che negli anni scorsi ha dovuto sempre lottare per non retrocedere, ma l'estate scorsa la dirigenza aveva ben altri obiettivi.Aston Villa in bilicocaption id="attachment 987425" align="alignnone" width="300" Aston Villa - Liverpool (Getty Images)/captionLa squadra allenata da Dean Smith infatti nella scorsa estate era stata una delle regine del mercato in Premier. La società ha sborsato la cifra non indifferente di 159 milioni di sterline per costruire una squadra che avrebbe dovuto raggiungere ben altri risultati. Il campionato dei Villans però non è andato secondo i piani. La salvezza è ... Leggi su itasportpress

Approvato dalla giunta lo scorrimento della graduatoria degli interventi di riserva ammissibili e non finanziati dal bando 2019. Premiati i progetti per gli interventi di recupero di vecchi edifici e ...

Più risorse per l’housing sociale: dalla Regione altri 5 milioni per 159 alloggi

Bologna – Si ampliano gli effetti del programma regionale di housing sociale della Regione Emilia-Romagna,destinato all’acquisto o all’affitto agevolato per specifiche categorie di cittadini: pronte n ...

