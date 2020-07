Virus, crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi e 21 morti. In Lombardia 16 decessi Covid (Di sabato 4 luglio 2020) crescono ancora i contagi di coronaVirus. Ecco il bollettino di oggi 4 luglio: 235 nuovi casi di Covid-19, 477 guariti e 21 decessi. ancora un incremento quindi rispetto ai giorni... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Virus crescono

Il Messaggero

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.838 (l’86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota ...In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiun ...