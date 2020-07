Tottenham su Milik: offerto Lucas Moura al Napoli (Di sabato 4 luglio 2020) Arkadiusz Milik tra Juventus e Tottenham: il club inglese è pronto a offrire Lucas Moura per arrivare all’attaccante del Napoli Il Tottenham si è fatto avanti per l’acquisto di Arkadiusz Milik dal Napoli, proponendo l’inserimento nell’operazione del cartellino di Lucas Moura. L’attaccante polacco è in scadenza di contratto nel 2021 ed è seguito anche dalla Juventus. Il club inglese dovrà fare in fretta per convincere gli azzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

