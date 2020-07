Temptation Island: la strategia di Anna fa infuriare la cognata (Di sabato 4 luglio 2020) Cosa sta accadendo a Temptation Island? Qual è la strategia messa a punto da Anna per “incastrare” il fidanzato Andrea? La famiglia insorge. È bastata una sola puntata di Temptation Island per capire che piega stia prendendo il viaggio nei sentimenti che è in corso in queste settimane in Sardegna, all’interno del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda il giovedì su CanaleArticolo completo: Temptation Island: la strategia di Anna fa infuriare la cognata dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - zazoomblog : Video Temptation Island: chi è Alessandro il single che ha conquistato Valeria - #Video #Temptation #Island: - serimeoow : @kimimotoo sono povera ma a Temptation Island ci facciamo la vacanza gratis e siamo circondate dai tentatori - erikapretti21 : RT @Iperborea_: La smentita di De Martino mi è sembrata sincera, purtroppo. Niente raga, accontentiamoci di Temptation Island, l'unico tras… -