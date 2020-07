Sassuolo-Lecce 4-2 Calcio serie A (Di sabato 4 luglio 2020) Sesta sconfitta consecutiva per il Lecce. La formazione di Liberano ha ceduto al Sassuolo per 4-2 e la situazione di classifica rimane complicata in chiave-salvezza. L'articolo Sassuolo-Lecce 4-2 <span class="subtitle">Calcio serie A</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Juventus vs. Torino 6.15pm Sassuolo vs. Lecce 8.30pm Lazio vs. AC Milan 10.45pm. #TheScoreKE - SassuoloUS : #SassuoloLecce: sono 24 i convocati neroverdi ???? ?? - fc1897 : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… - MalawiCityzens : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Result: Sassuolo 4-2 Lecce #SSFootball -