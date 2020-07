Roma, Davide Bordoni (LEGA): Raggi a P.zza del Popolo pensa a pagliuzza non a Città (Di sabato 4 luglio 2020) “A Roma centrodestra più unito che mai. Una grande manifestazione a piazza del Popolo, nel rispetto delle regole, a sostegno del nostro leader Matteo Salvini e di tutto il centrodestra. L’iniziativa è nazionale ma su Roma assume una maggiore importanza per la condizione in cui versa la Capitale, un avviso di sfratto a Raggi e al governatore Zingaretti. Una Piazza pulita in una città sporca, se la preoccupazione della sindaca è quella di raccomandarsi di non lasciare neanche una pagliuzza a terra guardi alle travi che accecano la Capitale, dai rifiuti ai trasporti. L’incapacità grillina in Campidoglio e l’assenteismo del segretario PD in Regione ci dimostrano che è giunta l’ora di cambiare: troppi rimpalli di responsabilità sullo sfondo di una sanità in cui, dopo il Covid, pesa ancora lo scandalo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LegaSalvini : TOR TRE TESTE, I MIGRANTI OCCUPANO UN PALAZZO E RICATTANO LA RAGGI. ROMA ALLO SBANDO - CorriereCitta : Roma, Davide Bordoni (LEGA): Raggi a P.zza del Popolo pensa a pagliuzza non a Città - davide_del : RT @virginiaraggi: Matteo Salvini hai la faccia tosta. Abbi rispetto di Roma. La chiamavate 'ladrona' e ora vorreste tornare a spolparla.No… - Davide_Aprilini : RT @siamo_la_Roma: ?? #Roma, #USA e #Montevideo: su questo asse è nato l'intrigo #Cavani ???? Un gruppo statunitense è molto interessata al c… - dibo139 : RT @lercionotizie: 'Non ci è stato detto dove portarlo', commessi della Camera avvistati con Sgarbi in giro per Roma - di @Davide_Paolino… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Davide Roma, Davide Bordoni (LEGA): Raggi a P.zza del Popolo pensa a pagliuzza non a Città Il Corriere della Città Pineto, il primo acquisto è Verdesi

Si chiama Davide Verdesi il primo acquisto del Pineto Calcio per il prossimo campionato di Serie D. Verdesi, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e proveniente dal Porto D’Ascoli (Eccellenza ma ...

Il giornale con il caffè "Questa sì che è normalità"

Si torna a leggere il quotidiano mentre si prende il caffè al bar, o meglio, la fase a questo punto 3 dell’emergenza con le nuove disposizioni regionali consente agli esercizi pubblici di mettere a di ...

Si chiama Davide Verdesi il primo acquisto del Pineto Calcio per il prossimo campionato di Serie D. Verdesi, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e proveniente dal Porto D’Ascoli (Eccellenza ma ...Si torna a leggere il quotidiano mentre si prende il caffè al bar, o meglio, la fase a questo punto 3 dell’emergenza con le nuove disposizioni regionali consente agli esercizi pubblici di mettere a di ...