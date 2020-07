Regionali: Lezzi (M5S), 'no alleanze, avanti per la nostra strada' (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Io penso al mio Movimento. Non ci sono condizioni per le alleanze perché siamo una forza alternativa. Penso alla Puglia: il piano sanitario è lo stesso di Fitto ed è stato attuato prima da Vendola e poi da Emiliano. A noi non piace quel piano e noi dobbiamo pensare ai pugliesi, non a portare voti al Pd. Il Movimento ha un altro progetto .Non stiamo in politica per portare voti al Pd, ma perché abbiamo progetti alternativi rispetto al Pd e alla Lega. Andiamo avanti per la nostra strada". Lo dice la senatrice M5S Barbara Lezzi, a proposito delle prossime elezioni Regionali, intervistata dal 'Corriere del Mezzogiorno'. Leggi su liberoquotidiano

