Patrick Zaki invia una lettera alla famiglia: “Sto bene. Mi mancate molto, non riesco a esprimerlo a parole. Ma presto sarò libero” (Di sabato 4 luglio 2020) A quattro mesi di distanza dall’ultima volta, Patrick George Zaki torna a comunicare con la famiglia. Il giovane studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio scorso con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook, è tornato a farsi sentire con una lettera pubblicata dal profilo Twitter FreePatrick che fornisce quotidianamente aggiornamenti sul giovane ancora rinchiuso nel carcere di Tora, nella sezione II Scorpion dedicata agli oppositori politici. “Miei cari – si legge nel documento in arabo pubblicato sul social – Sto bene e sono in buona salute, spero che anche voi lo siate. famiglia, amici, amici del lavoro e dell’università di Bologna, mi mancate molto, molto più di quello che posso spiegare con le parole”. Il ragazzo mostra ... Leggi su ilfattoquotidiano

