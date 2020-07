Pagelle Lazio-Milan 0-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Milan 0-3, match della trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Nel ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic dal 1′, la formazione rossonera sfoggia un grande primo tempo con il vantaggio di Calhanoglu dopo 23′ con una conclusione dalla distanza deviata da Parolo. Al 34′ il Milan raddoppia e lo fa grazie ad un rigore concesso per un mani di Parolo: Strakosha intuisce il tiro dagli undici metri di Ibrahimovic ma la palla termina in rete. Nel secondo tempo i rossoneri trovano il tris: Bonaventura serve Rebic che batte Strakosha e firma il definitivo 3-0. Pagelle Lazio (3-5-2): Strakosha 5.5; Patric 5, Acerbi 6, Radu 5 (10′ st Vavro 5.5); Lazzari 6, Parolo 5.5, Leiva 6 (1′ st Adekanye 5), Milinkovic-Savic 5.5 (22′ st D. Anderson 5.5), Jony 6 (10′ st Lukaku 6); Luis Alberto 5.5, Correa 5 (19′ st ... Leggi su sportface

