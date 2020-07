Montervino: "Osimhen ha le qualità per diventare un crack, ha movenze ed agilità di Eto'o..." (Di sabato 4 luglio 2020) Francesco Montervino ex capitano del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Osimhen ha movenze ed agilità di Eto’o, ma non ha la struttura fisica di Drogba. Mi auguro che si avvicini ai gol. Leggi su tuttonapoli

