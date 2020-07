Lazio-Milan 0-3, le pagelle di CalcioWeb: lo Leiva giustamente, lui Kjaer? [FOTO] (Di sabato 4 luglio 2020) Lazio-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Mamma mia che Milan. Grandissima prestazione della squadra di Stefano Pioli nella partita di campionato contro la Lazio, pesantissimo ko per gli uomini di Simone Inzaghi che rischiano di compromettere la corsa scudetto. Pesantissime le due assenze per squalifica, quelle di Immobile e Caicedo, i biancocelesti si affidano a Luis Alberto e Correa. Ma non c’è partita, i rossoneri sono più concreti e passano in vantaggio con Calhanoglu, al 34′ il raddoppio di Ibra su calcio di rigore. Nel secondo tempo il tema del match non cambia, il Milan trova il tris con un contropiede perfetto concluso da Rebic. Finisce con un netto 0-3, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le FOTO. Lazio: Strakosha voto 6: non può nulla in occasione del gol di Calhanoglu, tocca il rigore di Ibra ma non riesce a respingere: MANI ... Leggi su calcioweb.eu

