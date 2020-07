L’Allieva 3 riprese al Lanificio, festa sul set fino all’alba con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e tutto il cast (Di sabato 4 luglio 2020) L'Allieva 3 riprese notturne al Lanificio, la location del bar-ristorante della serie tv. Grande festa sul set con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e tutto il cast. Manca poco più di un mese al termine delle riprese e dopo lo stop di lunedì il set de L’Allieva 3 ha girato tutta la settimana al Lanificio-Feria di Roma Pietralata. Aria di festa nella discoteca romana utilizzata come bar-ristorante della serie tv e come location per la tradizionale festa di fine riprese. Ciak fino all’alba con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale insieme all’intero cast de L’Allieva 3 (Pierpaolo Spollon, Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Antonia ... Leggi su spettacoloitaliano

Alessandra26467 : RT @linoguan_italia: ?Set„ ? Lino insieme alle colleghe Alessandra Mastronardi e Chiara Mastalli sul set, durante le riprese “in notturna”,… - jessylove5 : RT @linoguan_italia: ?Set„ ? Lino insieme alle colleghe Alessandra Mastronardi e Chiara Mastalli sul set, durante le riprese “in notturna”,… - linoguan_italia : ?Set„ ? Lino insieme alle colleghe Alessandra Mastronardi e Chiara Mastalli sul set, durante le riprese “in notturn… - xchaosmyth : fermi stanno girando l’allieva e io non sono a valle giulia come al mio solito ad imprecare perché mi hanno preso t… - _valslife : @Eva_booklover97 nulla tranquilla hahaha lino ed alessandra sono intervenuto in un programma rai ed hanno parlato d… -

