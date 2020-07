Itinerari in auto - Da Pescara a Castel di Sangro, sorprese d'Abruzzo (Di sabato 4 luglio 2020) Da zero a 2.793 metri d'altitudine in una giornata: l'Abruzzo consente anche di passare dalle spiagge del mar Adriatico a vette innevate percorrendo un centinaio di chilometri. Partendo da Pescara, infatti, ci si può addentrare nell'entroterra abruzzese fino ad arrivare a scalare montagne come il Monte Amaro: per i meno esperti, sono presenti svariati sentieri per escursioni meno impegnative. Chi non vuole cimentarsi nel trekking, invece, può visitare i diversi punti d'interesse lungo la strada, con la raccomandazione di controllare prima di partire gli orari d'apertura.Dalle sponde dell'Adriatico alle pendici della Majella per scoprire i mille volti dell'Abruzzo, capaci sempre di stupire. Dalla città s'imbocca il Raccordo autostrada Chieti-Pescara (E80) in direzione dell'entroterra. Dopo pochi chilometri, lo si lascia per la s.p. 233, che sale a Chieti, una delle ... Leggi su quattroruote

