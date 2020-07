Inter-Bologna, i 23 giocatori convocati da Sinisa Mihajlovic: presente l’ex Palacio (Di sabato 4 luglio 2020) La trentesima giornata della Serie A 2019/2020 proporrà l’incontro fra Inter e Bologna, a San Siro. I nerazzurri vorranno proseguire sulla falsariga di quanto di buono visto contro il Brescia, seppur i rossoblu siano determinati a dar fastidio agli avversari con il proprio calcio offensivo. Di seguito i 23 giocatori convocati dal tecnico serbo Sinisa Mihajlovic. I convocati DEL Bologna PORTIERI: Da Costa, Sarr, Skorupski. DIFENSORI: Bani, Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Tomiyasu. CENTROCAMPISTI: Baldursson, Dominguez, Medel, Schouten, Soriano, Svanberg. ATTACCANTI: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone. Leggi su sportface

