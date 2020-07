Formula 1, qualcosa non torna sulla livrea della Ferrari: è sparito un importante sponsor cinese (Di sabato 4 luglio 2020) Difficile accorgersene così a primo impatto, ma la livrea delle Ferrari portate in Austria è diversa rispetto a quella della presentazione ufficiale avvenuta qualche mese fa. Bryn Lennon/Getty ImagesDalla carrozzeria della SF1000 infatti è sparito lo sponsor Wheichai, sostituito sul deviatore di flusso ai lati delle pance dal logo Radiobook. L’azienda asiatica, specializzata in produzione e vendita di motori diesel per auto, navi e generatori di corrente avrebbe deciso di interrompere bruscamente il proprio rapporto con la Ferrari in seguito alla cancellazione del Gran Premio della Cina, dovuto al Coronavirus. Via infine anche il marchio Riva dai caschi dei piloti, dal momento che Wheichai detiene anche la maggioranza azionaria del Gruppo Ferretti.L'articolo Formula 1, qualcosa non torna sulla livrea della Ferrari: è sparito un importante sponsor ... Leggi su sportfair

_lea_grop_ : Io che pensavo che Dams non avrei visto neanche l'ombra di qualcosa simile a qualsiasi materia scientifica.. Sempr… - pap1pap : @stebillo @Matador1337 @gpolonijo @fabbricainter @Milestemplaris in verità si parla di offerta da 35... a naso dire… - f1_notizie : Ferrari, Leclerc speciale 'Back On Track' su Sky Sport F1: 'Austria 2019, lì qualcosa è cambiato' | Sky Sport… - andreasaputo24 : @FUnoAT quando porterà un po di sostegno e sopratutto qualcosa di creativo per il futuro della formula 1 allora lo… - pennatheboss : RT @MarioManca: La coppia è sciolta e gli spazi sono divisi bene. Arioso anche lo studio, un po' meno la fotografia effetto pastello. La fo… -