Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime: “Abbiamo lottato” (Di sabato 4 luglio 2020) Bianca Guaccero ha chiuso la stagione di Detto Fatto in lacrime. L’ultima puntata di questa edizione è andata in onda venerdì 3 luglio. L’ultima puntata di Detto Fatto Non è riuscita a trattenere le lacrime Bianca Guccero durante gli ultimi minuti dell’ultima puntata della stagione di Detto Fatto, dedicati ai saluti. Visibilmente commossa la conduttrice … L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime: “Abbiamo lottato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lofioramonti : .@AzzolinaLucia ha anche detto di aver fatto + grande stabilizzazione precari. 1) Lei è sempre stata contro i preca… - CarloCalenda : Pessimo. Interessato solo a fare un finto controcanto a Berlusconi e provvedimenti inutili come la Banca del Mezzog… - marcotravaglio : TODO CAMBIA - Ci avevano giurato che, dopo la pandemia, nulla sarebbe stato come prima e tutto sarebbe cambiato. De… - LuciaDeVivo2 : RT @RenatoSouvarine: Mio cognato prendeva gli 80€ di Renzi. Il 1 Agosto, dopo aver fatto il 730, dovrà rendere 1400€. Quindi, niente mesata… - ehiidemii : davvero avete creduto al tipo che ha detto che sono attori pessimi e impreparati che dovevano rifare le scene 50 vo… -