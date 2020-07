Daydreamer – Le Ali Del Sogno vola negli ascolti, la De Filippi deve preoccuparsi? (Di sabato 4 luglio 2020) È, senza se e senza ma, la rivelazione dell'estate televisiva italiana. Daydreamer – Le Ali Del Sogno, la soap turca approdata su Canale 5 a inizio giugno, vola negli ascolti, superando spesso la share del 20% e battendo puntualmente la concorrenza, compresa quella diretta di Io e te di Pierluigi Diaco su Rai1.Numeri che per Mediaset significano molto, soprattutto considerando che da qui a fine agosto tutte le reti saranno sostanzialmente spente, soprattutto per quanto riguarda l'intrattenimento. Eccezion fatta per Temptation Island, infatti, Canale 5 andrà avanti con repliche, film e serie tv, senza proporre nulla di inedito al pubblico. Idem Rete 4 e Italia 1.Daydreamer – Le Ali Del Sogno vola negli ascolti, la De Filippi deve preoccuparsi? pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2020 12:34. Leggi su blogo

