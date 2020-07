Coronavirus, diminuiscono i nuovi contagi in Lombardia ma è un giorno nero per le vittime: sono 16, ieri erano state 4 (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Il bollettino del 4 luglio La Regione Lombardia vede un lieve decremento nei nuovi casi da Coronavirus. Nei dati diffusi oggi si registra un incremento di 95 contagi, ieri erano stati 115. Il bilancio delle vittime è di 16, in aumento rispetto alle 4 di ieri, per un totale che è di 16.691 morti dall’inizio dell’epidemia. Le persone in terapia intensiva scendono a 36, ieri erano 41. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 231, anche queste in calo di 10 unità nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti è invece di 68.201, +330 da ieri. Il numero delle persone ancora positive è di 9.426. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono 1.074.333, con un incremento di più di 10mila nelle ultime 24 ore. Le province I cittadini lombardi positivi al Covid-19 suddivisi ... Leggi su open.online

lforesti : Le tre ragioni per cui diminuiscono i morti - stregastregonza : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 luglio. Contagi ancora su: 223 casi. Cala il numero dei morti:…… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Diminuiscono invece i ricoverati: sono 956, dei quali 79 in terapia intensiva. - LaStampa : Diminuiscono invece i ricoverati: sono 956, dei quali 79 in terapia intensiva. - Dicarlobus : RT @Il_Centro: #Abruzzo #2luglio #giovedì #coronavirusitalia #Pescara #Chieti #LAquila #Teramo #Coronavirus : altri tre casi, ma i positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus diminuiscono Coronavirus, diminuiscono i nuovi contagi in Lombardia ma è un giorno nero per le vittime: sono 16, ieri erano state 4 Open Covid, in Lombardia 95 nuovi casi e 16 morti

Sono 95 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 32 sono emersi a seguito di test sierologici e 21 sono categorizzati come ‘debolmente positivi’, secondo i d ...

California di nuovo in Lockdown per Covid: chiudono casinò e sale poker

Di nuovo nell'incubo. La California diventa il secondo stato americano per numero di contagi e il governatore fa chiudere tutto di nuovo. Altro lockdown, di almeno tre settimane per cercare di recuper ...

Sono 95 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 32 sono emersi a seguito di test sierologici e 21 sono categorizzati come ‘debolmente positivi’, secondo i d ...Di nuovo nell'incubo. La California diventa il secondo stato americano per numero di contagi e il governatore fa chiudere tutto di nuovo. Altro lockdown, di almeno tre settimane per cercare di recuper ...