Coronavirus: Conte, ‘ritardi cig per problemi amministrativi e Regioni, bisogna semplificare’ (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Si sono registrati “profondi ritardi soprattutto per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga anche a causa di complicazioni amministrative che hanno coinvolto più livelli istituzionali, comprese le Regioni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Consiglio confederale della Uil. “Siamo consapevoli e determinati ad intervenire -ha aggiunto il premier- per riformare anche istituti che si sono rivelati, anche per la stratificazione nel corso del tempo, particolarmente farraginosi. Il governo è intervenuto con il decreto Rilancio per semplificare la procedura”. L'articolo Coronavirus: Conte, ‘ritardi cig per problemi amministrativi e Regioni, bisogna semplificare’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

LegaSalvini : IL GOVERNO METTE IN PERICOLO L'ITALIA. LA MAZZATA DI SALVINI SUL VIMINALE - alex_asr : @rtl1025 No Governo '' Attendista ''.. ma governo di Incapaci.. #Conte #GovernodellaVergogna #Governo #coronavirus… - LaStampa : Il presidente del Consiglio parla al Consiglio generale della Uil. - gabiravanelli : RT @Stefbazzi: ?? Ma l'opposizione non dovrebbe chiedere a #Conte di riferire in parlamento??? #coronavirus Il governo era stato avvisato d… - fainformazione : Centro destra in piazza contro il governo Conte Si era tanto discusso nel periodo post lock down della scesa in pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, il premier Conte: “Guardia alta ma non bisogna vivere nel terrore” La Stampa Serie A, i 7 calciatori "rinati" dopo il Coronavirus

Il campionato italiano di Serie A è stato a lungo fermo a causa della emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Al ritorno delle squadre in campo alcuni calciatori sono apparsi rigenerati rispett ...

Il panico nella perla del turismo: "Dove sono i migranti col virus?"

Da giorni sono ripresi gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. Il lockdown aveva di fatto bloccato tutti gli sbarchi verso la Sicilia, ma con la riapertura dei confini sono ripartiti a pieno ri ...

Il campionato italiano di Serie A è stato a lungo fermo a causa della emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Al ritorno delle squadre in campo alcuni calciatori sono apparsi rigenerati rispett ...Da giorni sono ripresi gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. Il lockdown aveva di fatto bloccato tutti gli sbarchi verso la Sicilia, ma con la riapertura dei confini sono ripartiti a pieno ri ...