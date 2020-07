Coronavirus, contagi triplicati nel Lazio: 31 positivi, a Roma 14 (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus, giornata nera per Roma e il Lazio: un decesso e triplicati i casi positivi, sono in totale 31, di cui 14 nella Capitale. Continuano a esserci persone che risultano infette dopo essere... Leggi su ilmessaggero

Noiconsalvini : #CORONAVIRUS, AUMENTANO I CONTAGI IN LIBIA ED È ALLARME SBARCHI: OCEAN VIKING VERSO LAMPEDUSA CON 180 MIGRANTI - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: tra pochi minuti su Facebook il punto della situazione sui contagi, su Mondragone e su tutte le att… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Contagi ancora su, +223. Le vittime sono 15 #ANSA - MariMario1 : RT @Nostrad63384755: Coronavirus, contagi in Toscana: il rischio sale a moderato. Ma come si fa a titolare che il rischio in Toscana sale q… - zazoomblog : Coronavirus in Toscana: morti uomo di Massa e donna di Arezzo oggi 4 luglio. E 9 contagi - #Coronavirus #Toscana:… -