Bianca Guaccero, lacrime in diretta: “Non vedo mia figlia da…” (Di sabato 4 luglio 2020) Bianca Guaccero non trattiene l’emozione. Durante l’ultima puntata di questa edizione di Detto Fatto, la conduttrice ha dato il suo saluto al pubblico e agli addetti ai lavori. E nel farlo si è visibilmente commossa, arrivando a piangere davanti alle telecamere. Il motivo? Da una parte il dispiacere di chiudere questo capitolo della trasmissione televisiva, misto all’emozione nel ripensare a questo intenso anno di lavoro. Dall’altra, la gioia di poter finalmente tornare alla sua vita e, in particolar modo, alla sua famiglia, avendo la possibilità di passare del tempo sereno assieme. L’ultima puntata di Detto Fatto «Vorrei dirvi tante cose, mi limito solo a ringraziarvi perché questo è stato un anno un po’ particolare per me, per tutti, ma per noi in particolar modo», ha raccontato Bianca Guaccero nel corso ... Leggi su velvetgossip

