Anticipazioni Beautiful venerdì 10 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Venerdì 10 luglio 2020 – Il dramma di Hope: nonostante Thomas stia cercando di riumuovere dalla sua quotidianità tutti i segni legati alla prematura scomparsa di sua figlia, Hope non riesce ad andare avanti. Ogni cosa le ricorda la sua piccola e in questa circostanza la vicinanza di Thomas sembra poterla aiutare. La giovane però preferisce mettere un paletto al loro legame, spiegando che è troppo presto di nuovo fiducia in qualcuno, mettendo così in attesa Thomas. L'articolo Anticipazioni Beautiful venerdì 10 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

