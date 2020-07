lI sesso biologico e l’esperienza dei nostri corpi (Di sabato 4 luglio 2020) Fa discutere il ddl Zan contro l’omotransfobia e la questione del contendere non è da sottovalutare perché proviene da una parte del femminismo italiano. L’undici giugno Se non ora quando – Libere in una lettera aperta ha chiesto maggiore riflessione sui termini utilizzati all’interno della proposta che andrebbero a «cancellare», secondo Francesca Izzo, Cristina Comencini, Licia Conte, Fabrizia Giuliani e altre attiviste, il sesso biologico. Il pericolo è dettato dalla espressione «identità di genere» che andrebbe sostituito con «transessualità». Le … Continua L'articolo lI sesso biologico e l’esperienza dei nostri corpi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Fa discutere il ddl Zan contro l’omotransfobia e la questione del contendere non è da sottovalutare perché proviene da una parte del femminismo italiano. L’undici giugno Se non ora quando – Libere in ...

Quando la discriminazione ha una matrice comune

Ricercatrice in filosofia politica all’Università Bicocca di Milano, Giorgia Serughetti è tra le firmatarie dell’appello delle femministe a sostegno del disegno di legge Zan (si veda l’articolo qui).

