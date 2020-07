Inzaghi cita il Liverpool e punta la Juventus: “Dispiace per la sconfitta” (Di venerdì 3 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCrotone – Di vittorie ne ha festeggiate tante in carriera e sapeva bene i rischi che si correvano. Pippo Inzaghi ha provato a stimolare la sua squadra dopo la conquista della promozione ma non c’è stato nulla da fare. A Crotone non è stato il solito Benevento e di certo non se ne può fare una colpa ai giallorossi. Negli occhi di tesserati e tifosi ci sono ancora le immagini di lunedì notte, quella che ha consacrato il ritorno nel massimo campionato della Strega. “Sapevo il rischio che si correva, vedendo anche quanto fatto dal Liverpool ieri (4-0 in favore del Manchester City, ndr)”, ha dichiarato il tecnico piacentino alla televisione del club di via Santa Colomba, “ho cercato in tutti i modi di motivare i ragazzi ma non posso certo rimproverali adesso, dopo quanto fatto“. Allo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi cita Kumbulla, la Lazio scatta: pronti 30 milioni Tuttosport Inzaghi:”Siamo abituati all’emergenza, sono orgoglioso dei ragazzi”

Juve e Lazio: sfida incrociata con vista scudetto

Non facile la trasferta della Lazio contro il Toro, che farà da anticamera al match di Marassi tra un Genoa affamato di punti e i campioni d’Italia, che non rinunciano a CR7 e Dybala nemmeno in vista ...

