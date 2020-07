Critiche a Pierluigi Diaco: “ho perso la pazienza, ma in realtà chiedevo aiuto”, ma sui social non gli credono – VIDEO (Di venerdì 3 luglio 2020) Sono giorni ormai che sui social rimbalzano i VIDEO di Pierluigi Diaco, al timone del programma estivo Io e Te, in onda su Rai 1. Noi di Trash Italiano abbiamo raccolto in particolare i tre dei VIDEO più virali in cui vediamo il conduttore reagire in modo stizzito nei confronti di alcuni ospiti e di un autore. I VIDEO in questione hanno attirato numerose Critiche, spingendo gli utenti a chiedere alla Rai di prendere provvedimenti e/o addirittura di rimuovere il conduttore dal programma. Qui di seguito i VIDEO discussi: nel primo vediamo Diaco alle prese con due ospiti in studio i quali, involontariamente, correggono il conduttore, che non la prende benissimo View this post on Instagram Mr. Simpatia A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) on Jun 17, 2020 at 6:49am PDTPoi è stato il turno di Monica Setta, anch’essa ospite del ... Leggi su trendit

