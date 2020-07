Boom di start-up, la Lombardia riparte. Ecco gli Innovation days (Di venerdì 3 luglio 2020) Dopo il crollo del 70% ad aprile, a giugno sono 59, esattamente lo stesso valore del 2019. Il 14 luglio, terza tappa di Innovation days, i racconti dei protagonisti della ripresa. Leggi su ilsole24ore

Un balzo avanti di due anni. Per i servizi digitali e l’e-commerce targati Poste Italiane l’emergenza Coronavirus ha sortito “traguardi impensabili”, evidenzia l’Ad Matteo Del Fante. Nonostante il for ...“Non c’è momento migliore di questo per occuparsi di bicicletta”. La pensano così Pierluigi Casolari e Marco Donadelli, fondatori e rispettivamente Ceo e Coo di RentandFit, la startup che permette di ...