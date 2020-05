UFFICIALE | Milan | la nota sui test medici | nessun caso di Covid-19 tra giocatori e staff

Leggi su 90min

(Di sabato 9 maggio 2020) Sono i giorni dell'attesa, pensando alla possibilità di tornare in campo in Serie A, e dei raduni dei club del massimo campionato italiano per le visite e gli allenamenti individuali, ovviamente in condizioni di sicurezza. Ecco arrivare anche ladelin merito alle visite, unache smentisce di fatto le voci sulla positività al Coronavirus di alcunirossoneri. Questo il comunicato: Official Statement: https://t.co/leB7hXO5qb:...