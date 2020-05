Torta morbida al cioccolato fondente senza lievito e pronta in 10 minuti! (Di sabato 9 maggio 2020) Torta morbida al cioccolato fondente senza lievito e pronta in 10 minuti! Prova questa Torta morbida al cioccolato fondente: è una ricetta facile e senza lievito. Si prepara in non più di dieci minuti (cottura esclusa). Credit foto La Torta che andiamo a presentarti qui sotto è un dolce morbidissimo, umido, spugnoso, cremoso e dal sapore molto intenso (grazie al cacao). Ti possiamo garantire che se lo fai alla mattina, alla sera non ne resterà nemmeno una briciola. La cosa più memorabile di questa Torta, quando è preparata come si deve, è la sua straordinaria consistenza: è morbida e avvolgente ad ogni morso, una vera goduria. Per un miglior risultato, ti consigliamo di adoperare del cioccolato fondente con una quantità minima di cacao del 70 per cento. Solo così otterrai quell’esplosione di sapore che è ... Leggi su pianetadonne.blog La torta Mars : morbida e fatta col riso soffiato

Torta 7 vasetti e 3 uova - nocciole e pere : dietetica - morbida e profumata.

Ultime Notizie dalla rete : Torta morbida #iorestoacasa, la torta morbida con ricotta e albicocche della chef Fernanda Ferroni Corriere Adriatico LA RICETTA

INGREDIENTI 200 g di Farina 0, 50 g di Amido di mais (maizena), 100 g di Burro, 200 g di Ricotta vaccina, 250 g di Albicocche, 4 Uova, 180 g di Zucchero semolato, 50 ml di Latte intero, 1 baccello di ...

