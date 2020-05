Questo governo fa (anche cose di sinistra) e dà fastidio (Di sabato 9 maggio 2020) Caro Alessandro, con grande franchezza non sono d’accordo con te e proverò a spiegare perché questa volta nutro un dissenso profondo rispetto a quanto scrivi. Vedo come te i limiti dell’azione di governo, le difficoltà di una coalizione frammentata, le coesistenza di progetti strategici ancora troppo diversi. Tutte cose vere, indiscutibili. Che erano evidenti già nell’atto di nascita del governo Conte II. Che questa esperienza non sarebbe stata una passeggiata era scritto dal giorno del giuramento dei ministri al Quirinale. Il suo contratto sostanziale si reggeva su un’impianto puramente emergenziale. Nasceva come un governo di resistenza, figlio della paura (sì, paura) che la Lega chiamasse il banco, portando l’Italia fuori dal consesso delle democrazie liberali. Era il patto tra le forze ... Leggi su huffingtonpost Deputati della Lega contro il governo : “Questo è fascismo - noi la Resistenza”. Fiano : “I partigiani si rivoltano nella tomba”. Bagarre alla Camera

Virus - Zingaretti : «Se questo governo non ce la fa - si va al voto e dico no a giochi di palazzo»

