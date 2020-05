Paolo Bonolis preoccupato per sua figlia Martina: “Non so cosa succederà…” (Di sabato 9 maggio 2020) Paolo Bonolis e le nuove puntate di Avanti un altro! Da domenica scorsa Paolo Bonolis è tornato in onda su Canale 5 con le puntate inedite di Avanti un altro. Il game show era stato stoppato e sostituito con delle repliche a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Durante il periodo di quarantena il conduttore romano è stato particolarmente attivo su Instagram realizzando diverse dirette con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il professionista Mediaset abita con la moglie Sonia Bruganelli nella Capitale e il loro tre figli. Ricordiamo che Bonolis ha anche due figli avuti dal suo primo matrimonio e che vivono entrambi negli Stati Uniti. Paolo Bonolis preoccupato per la secondogenita Martina Molto preso Paolo Bonolis diventerà nonno per la prima volta in assoluto. Infatti la figlia Martina aspetta un bambino. Il conduttore di Avanti un altro ... Leggi su kontrokultura Roberto Benigni contro Paolo Bonolis in prima serata e Lucio Presta si arrabbia - ecco perché

