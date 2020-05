Ordina un caffè e lo beve davanti al bar: multato per 280 euro ad Aosta (Di sabato 9 maggio 2020) Un caffè da 280 euro. È quello consumato da un cliente di un bar di Aosta che negli scorsi giorni, dopo essersi fermato a sorseggiare la bevanda fuori dal locale, si è visto notificare dai Nas una sanzione da 280 euro nell’ambito dei controlli per la Fase 2. “Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”, è scritto sul verbale. A riportare le dichiarazioni dell’uomo multato è La Stampa:“Sono uscito con il cane, ho incontrato per caso un cugino e abbiamo deciso di prendere un caffè. Eravamo davanti al bar a due metri e mezzo di distanza. Hanno detto che dovevi prendere il caffè e andartene. Questo è solo lo Stato che vuole fare cassa”.I Nas, poi entrati nel bar, hanno provveduto a far spostare al proprietario le botti posizionate davanti al locale ed ... Leggi su huffingtonpost Aosta - ordina un caffè e lo beve davanti al bar : per lui multa di 280 euro

Coronavirus - ordina un caffè e lo beve davanti al bar : 280 euro di multa

La marcia indietro della Lombardia sull’ordinanza che aveva vietato le macchinette del caffè a causa del coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) Un caffè da 280. È quello consumato da un cliente di un bar diche negli scorsi giorni, dopo essersi fermato a sorseggiare la bevanda fuori dal locale, si è visto notificare dai Nas una sanzione da 280nell’ambito dei controlli per la Fase 2. “Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”, è scritto sul verbale. A riportare le dichiarazioni dell’uomoè La Stampa:“Sono uscito con il cane, ho incontrato per caso un cugino e abbiamo deciso di prendere un caffè. Eravamoal bar a due metri e mezzo di distanza. Hanno detto che dovevi prendere il caffè e andartene. Questo è solo lo Stato che vuole fare cassa”.I Nas, poi entrati nel bar, hanno provveduto a far spostare al proprietario le botti posizionateal locale ed ...

HuffPostItalia : Ordina un caffè e lo beve davanti al bar: multato per 280 euro ad Aosta - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Ordina un caffè e lo beve davanti al bar: multato per 280 euro ad Aosta - jimihendrix1980 : RT @HuffPostItalia: Ordina un caffè e lo beve davanti al bar: multato per 280 euro ad Aosta - fabioferrero71 : Ordina un caffè e lo beve davanti al bar: multato per 280 euro ad Aosta | L'HuffPost - Verdoux11 : RT @HuffPostItalia: Ordina un caffè e lo beve davanti al bar: multato per 280 euro ad Aosta -

Ultime Notizie dalla rete : Ordina caffè Coronavirus, Veneto tra jogging e vertici. Il «liberi tutti» di Zaia: ora è in gioco il futuro Corriere della Sera