La quarantena ci ha costretti a fare i conti coi nostri demoni: nulla sarà più come prima (Di sabato 9 maggio 2020) Si sprecano le previsioni su come cambierà la vita di tutti noi dopo le limitazioni a quelle piccole e grandi libertà che siamo abituati a dare per scontate. Dalle parole di tanti pazienti mi sento di capovolgere la prospettiva soffermandoci su ciò con cui l’isolamento ci ha costretto a fare i conti, imponendoci una vicinanza forzata con quei mondi e quelle dimensioni di vita dai quali ci siamo allontanati in maniera protettiva, chiamando libertà quella che era una via di fuga. Il Covid ci ha obbligato a sperimentare sulla pelle del qui ed ora un antica forma di sofferenza, tramandata verbalmente dalle vecchie generazioni, chiamata a suo tempo “dovere di cura” da chi non aveva altra possibilità di scelta. Le nostre vite pre-pandemia pagavano volentieri un cospicuo prezzo in denaro alla delega, intesa come progressiva presa di distanza ... Leggi su ilfattoquotidiano Violano la quarantena | costretti a scrivere “mi dispiace” per 500 volte

Coronavirus - violano la quarantena in India : per punizione costretti a scrivere 500 volte ‘mi dispiace’ (Di sabato 9 maggio 2020) Si sprecano le previsioni sucambierà la vita di tutti noi dopo le limitazioni a quelle piccole e grandi libertà che siamo abituati a dare per scontate. Dalle parole di tanti pazienti mi sento di capovolgere la prospettiva soffermandoci su ciò con cui l’isolamento ci ha costretto a, imponendoci una vicinanza forzata con quei mondi e quelle dimensioni di vita dai quali ci siamo allontanati in maniera protettiva, chiamando libertà quella che era una via di fuga. Il Covid ci ha obbligato a sperimentare sulla pelle del qui ed ora un antica forma di sofferenza, tramandata verbalmente dalle vecchie generazioni, chiamata a suo tempo “dovere di cura” da chi non aveva altra possibilità di scelta. Le nostre vite pre-pandemia pagavano volentieri un cospicuo prezzo in denaro alla delega, intesaprogressiva presa di distanza ...

RedazioneLP : Da quando il coronavirus ci ha costretti alla quarantena in molti si sono imbattuti nella lettura del romanzo “La p… - quilu2941 : @gyn_lemon La domanda è: se la maggioranza delle persone si comporta come se non fosse successo niente, il virus ri… - StefanoBisogni : La quarantena durerà all'infinito perché non vogliono le elezioni!... Vedrete che arriveranno avvisi di garanzia a… - AR1829881905 : L’Italia è l’unico paese dove i mafiosi vanno a casa,dov’è gli extracomunitari si godono la vita in quarantena sull… - CrimsonChinotto : RT @Ludens_TV: Animal Crossing: New Horizons è arrivato nel momento in cui l'umanità ne aveva più bisogno. Costretti in quarantena, ha appa… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena costretti La quarantena ci ha costretti a fare i conti coi nostri demoni: nulla sarà più come prima Il Fatto Quotidiano Concorso letterario "Putignano Racconta"

L'Assessorato alla cultura lancia un'iniziativa letteraria per raccogliere racconti brevi e poesie sul tema “#AndràTuttoBene: storie dalla quarantena”, con premi in buoni libro Putignano Ba - Racconta ...

Palestre chiuse? Il fitness si è spostato online tra social, App e futuro digitale

La pandemia ha cambiato, e sta cambiando, molti aspetti di quella che fino allo scorso febbraio era considerata la quotidianità. Tra i tanti settori colpiti dall'emergenza c'è anche quello del fitness ...

L'Assessorato alla cultura lancia un'iniziativa letteraria per raccogliere racconti brevi e poesie sul tema “#AndràTuttoBene: storie dalla quarantena”, con premi in buoni libro Putignano Ba - Racconta ...La pandemia ha cambiato, e sta cambiando, molti aspetti di quella che fino allo scorso febbraio era considerata la quotidianità. Tra i tanti settori colpiti dall'emergenza c'è anche quello del fitness ...