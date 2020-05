In Brasile è nuovo record di morti, ma Bolsonaro ironizza: "Farò grigliata con 3mila amici" (Di sabato 9 maggio 2020) Il Brasile registra un nuovo record di decessi (751 morti in 24 ore), ma intanto il presidente Jair Bolsonaro torna ad ironizzare sul distanziamento sociale affermando che farà una grigliata nel palazzo dell’Alvorada, a Brasilia.“Ho invitato 1.300 persone, ma se saranno di più le Farò entrare. Faremo una grigliata per 3 mila persone, più o meno”, ha detto ironicamente Bolsonaro, dopo che giovedì era stato criticato dai media e sui social per aver annunciato che oggi avrebbe organizzato una grigliata “con una trentina di amici”.Un gruppo di sostenitori di Bolsonaro ha criticato i giornalisti presenti davanti al palazzo dell’Alvorada, accusandoli di “attaccare il presidente”. Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 751 morti per Covid-19, il numero più alto dall’inizio della pandemia, e ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - fosse comuni in Brasile : "Più che un'emergenza è una calamità naturale" (Di sabato 9 maggio 2020) Ilregistra undi decessi (751in 24 ore), ma intanto il presidente Jairtorna adre sul distanziamento sociale affermando che farà unanel palazzo dell’Alvorada, a Brasilia.“Ho invitato 1.300 persone, ma se saranno di più le; entrare. Faremo unaper 3 mila persone, più o meno”, ha detto ironicamente, dopo che giovedì era stato criticato dai media e sui social per aver annunciato che oggi avrebbe organizzato una“con una trentina di amici”.Un gruppo di sostenitori diha criticato i giornalisti presenti davanti al palazzo dell’Alvorada, accusandoli di “attaccare il presidente”. Ilha registrato nelle ultime 24 ore 751per Covid-19, il numero più alto dall’inizio della pandemia, e ...

Corriere : In Brasile 751 decessi e oltre 10 mila contagi in un solo giorno - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Brasile record di 751 morti in 24 ore #Coronavirus - Avvenire_Nei : La strage delle infermiere in Brasile - VivMilano : RT @Adnkronos: #Coronaviurs, in #Brasile oltre 10.000 contagi in un giorno - wam_the : Il contagio nel mondo: Fmi frena astio tra Usa e Cina. Brasile, 791 vittime in 24 ore -