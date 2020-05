Idrobase sanificherà lo stadio Sungui Arena Park

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 9 maggio 2020) L’azienda italianasanificherà con tecnologia made in Italy lonella città di Incheon, in Corea del Sud Locoreano, 20.891 spettatori e che ha ospitato i Campionati Mondiali Under 20 nel 2017, sarà sanificato dalla tecnologia Made in Italy. L’italianaGroup, con sede a Borgoricco nel… L'articolosanificherà loCorriere Nazionale.