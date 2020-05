Dopo l’anestesia torni lo sviluppo (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro prossimo della nostra economia oggi boccheggiante viene descritto con il disegnino di una lettera maiuscola. Se sarà una V, cioè una rapida discesa seguita da una pari risalita, vorrà dire che saremo sopravvissuti. Se sarà una L, cioè una caduta drastica seguita da una prosecuzione piatta, sarà la fine di una potenza economica mondiale. Addio G8. Forse per scaramanzia, il Governo prevede una lettera che non c’è nell’alfabeto: una caduta seguita da un rimbalzino, una specie di L che tenta di rialzare la gambetta. Tutti gli osservatori (ultima la stessa Unione Europea che parla di -9,5) sono molto pessimisti e lo stesso ministro Gualtieri indica il -8 e qualcosa, con rimbalzo il prossimo anno del 4% e qualcosa. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 maggio 2020) Il futuro prossimo della nostra economia oggi boccheggiante viene descritto con il disegnino di una lettera maiuscola. Se sarà una V, cioè una rapida discesa seguita da una pari risalita, vorrà dire che saremo sopravvissuti. Se sarà una L, cioè una caduta drastica seguita da una prosecuzione piatta, sarà la fine di una potenza economica mondiale. Addio G8. Forse per scaramanzia, il Governo prevede una lettera che non c’è nell’alfabeto: una caduta seguita da un rimbalzino, una specie di L che tenta di rialzare la gambetta. Tutti gli osservatori (ultima la stessa Unione Europea che parla di -9,5) sono molto pessimisti e lo stesso ministro Gualtieri indica il -8 e qualcosa, con rimbalzo il prossimo anno del 4% e qualcosa.

flickerhar : @runawayeilish Toglierlo da fastidio, ma fa MALE, perché comunque hai l’anestesia. Far male fa male dopo - ZeymehL : @DiziDek Veramente io l'ho visto per Demet sola.. dopo mi sono sorbita Dolunoia o Dormilay come sonnifero.. 5 minu… - pincellous : Sembrava una appena sveglia dall’anestesia dopo l’intervento ai femori. #uominiedonne - jenesaispasmoi_ : @Sarinski_ Dopo l'anestesia, decisamente. - Nudissimo_it : Uomo partorisce attraverso il cazzo ?? Per la prima volta al mondo un uomo dà alla luce un bambino attraverso il pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo l’anestesia Mariano Di Vaio: «Dalla provincia influenzo tutto il mondo» Panorama